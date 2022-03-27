Karadeniz’de kartpostallık görüntü

İHA

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde gün batımında oluşan eşsiz manzarada, deniz ile batmakta olan güneş birleşti ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

İHA'nın haberine göre, güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzara objektiflere böyle yansıdı. Kızıla bürünen gökyüzü ve denizin birleşmesinin etkisiyle kartpostallık görüntüler çıktı. Gün batımı görüntüleri, izleyenleri kendine hayran bıraktı.