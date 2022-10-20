Karadeniz’de füze gerginliği

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İngiltere Savunma Bakanı Wallace, bir Rus savaş uçağının Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında bir İngiliz uçağının yakınında teknik bir arıza nedeniyle “füze fırlattığını” açıkladı. Wallace, “Hadise daha da kötüleşmediği için inanılmaz derecede şanslıyız.” dedi. Ayrıca Rusya'yı bazen NATO uçaklarına 15 fit (4,6 metre) kadar yakın uçarak pervasız davranmakla suçladı.

TEKNİK ARIZA

Wallace Avam Kamarası’na uluslararası hava sahasında meydana geldiğini söyledi ve silahsız bir RAF RC-135 uçağının iki Rus SU-27 ile etkileşime girdiğini ve bunlardan birinin civarda bir füze fırlattığını söyledi. Wallace, Avam Kamarası’na Rusya'nın fırlatılan füzeyi teknik bir arızaya bağladığını söyledi.

TÜRKİYE İHTİYAÇ DUYULAN YARDIM İÇİN DEVREDE

Wallace, “Olayın uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini de kabul ediyorlar.” dedi. Wallace, Türkiye'nin İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu tüm yardımı sunduğunu söyleyerek olay hakkında Türk meslektaşlarıyla da temas halinde olduğunu söyledi.