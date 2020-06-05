Karadeniz ticaretinin "bekçisi" Ceneviz Kalesi'nde, restorasyon çalışmaları yeniden başlayacak

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen kalede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen restorasyon çalışmaları normalleşme sürecinde yeniden başlayacak.
Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde denize sıfır konumuyla tarih izler taşıyan kalenin sınırları içerisinde mavi bayraklı plaj da bulunuyor.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları yüzde 85 seviyesindeyken koronavirüs tedbirleri nedeniyle durduruldu.
Normalleşme sürecinin 1 Haziran'da başlamasıyla restorasyon çalışmalarının gelecek günlerde kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.
- "Kale, tarih ve turizm açısından çok önemli"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalede restorasyon, kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.
Kalenin iç kısmında inceleme yapıldığını aktaran Taştan, "Ankara'dan gelen ekip inceleme yaptı. Yapılacak işler hakkında değerlendirmede bulundular. Nasip olursa yaz sezonu içerisinde kaleyi, surlarını tamamlayıp turizme kazandıracağız." diye konuştu.
Taştan, kalenin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunduğunu anımsatarak, "Kale 900 yıla yakın aynı yerde tüm ihtişamıyla duruyor. 2018 yılından bu yana da restorasyon çalışmaları sürüyor. Koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verildi. Normal seyrinde bu yaz sezonuna yetişecekti. Yaklaşık 2,5 ay bir duraklama oldu. Bu kale tarih ve turizm açısından çok önemli. Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli yapıtlarından olan kalenin, turizme çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.
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