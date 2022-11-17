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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel gıda krizinin önüne geçmek için alınan bu karada kilit rol oynadı. Partnerlerimizden resmi açıklama bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak" açıklamasında bulundu.

Kubrakov, sosyal medya hesabından Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kubrakov açıklamasında, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gıda kriziyle mücadelede önemli bir adıma daha imza attı" ifadelerini kullandı.

Kubrakov, anlaşmaya İstanbul'da varıldığını dile getirdi.

BM ve Türkiye'nin girişimleriyle çözüme kavuşan Karadeniz tahıl anlaşması 19 Kasım'da sona eriyordu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.