Karadeniz somonuna en çok Rusya rağbet gösterdi

Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere 8 ülkeye, 26 milyon 752 bin dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den Ocak-Ekim 2020'de 5 bin 958 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 26 milyon 752 bin dolar gelir elde edildi.
Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 3 bin 147 ton Karadeniz somonu ihracatından 18 milyon 799 bin dolar gelir elde edilmişti. Buna göre Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın 10 aylık dönemine göre miktarda yüzde 89, değerde yüzde 42 arttı.
- En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler
Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla Karadeniz somonu ihraç edilen ülkeler oldu.
Doğu Karadeniz'den 10 aylık süreçte Rusya'ya 4 bin 492 ton Karadeniz somonu satılarak 21 milyon 41 bin dolar gelir elde edildi.
Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkeye 1520 ton Karadeniz somonu ihraç edilmiş, 8 milyon 976 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştı.
Böylece Rusya'ya yapılan Karadeniz somonu ihracatı da Ocak-Ekim 2019'a göre miktarda yüzde 196, değerde yüzde 134 arttı.
Rusya'yı 3 milyon 47 bin dolarla Vietnam, 1 milyon 240 bin dolarla Gürcistan takip etti.
- "Türk su ürünlerine ilgi giderek artıyor"
DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Rusya Federasyonu'nun, Karadeniz somonu ihracatında önemli bir pazar olduğunu belirterek, ihracatta yaşanan artışa sevindiklerini söyledi.
İhracattaki ülke çeşitliliğine değinen Kobya, şunları kaydetti:
"Bu dönem geçen yıldan farklı olarak Polonya, Fransa, Hollanda ve Beyaz Rusya'ya da Karadeniz somonu ihraç edildi. Türk su ürünlerine ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Beklentimiz yüksek."
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