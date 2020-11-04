Karadeniz somonu ihracatı yüzde 33 arttı

Türkiye'den yılın 10 aylık döneminde halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 46 milyon doları geçti.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 24 ülkeye 10 bin 338 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 46 milyon 49 bin dolar kazanç sağlandı.
Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 243 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 34 milyon 741 bin dolar gelir elde edilmişti. Buna göre 10 ayda yapılan Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 66, değerde yüzde 33 arttı.
- Rusya'ya ihracat yüzde 63 arttı
Rusya Federasyonu, Vietnam ve Romanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.
Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde Rusya'ya 7 bin 212 ton Karadeniz somonu satılarak 34 milyon 33 bin dolar gelir elde edildi.
Rusya Federasyonu'na yapılan Karadeniz somonu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 98, değerde de yüzde 63 arttı.
Rusya Federasyonu'nu 4 milyon 789 bin 271 dolarlık ihracatla Vietnam, 1 milyon 920 bin 381 dolarlık ihracatla Romanya izledi.
Bu yıl Fransa, Sırbistan, Macaristan ve Katar'a da Karadeniz somonu satıldı.
- "Karadeniz somonu ihracatından beklentimiz yüksek"
DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Karadeniz'de kafeslerde yetiştirilen ve halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonunun yurt dışı piyasalarda büyük talep gördüğünü söyledi.
Karadeniz somonunun özellikle Rusya, Japonya ve Çin'de çok beğenildiğini vurgulayan Kobya, şunları kaydetti:
"Son yıllarda özellikle Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine sevkiyatlarda navlun ücretlerinin önemli oranda artmış olmasından dolayı ihracatçılarımız rekabette zorlandı. Lojistik maliyetlerinde destek verilmesi, bürokrasiden kaynaklı sorunların çözümü halinde Karadeniz somonu ihracatının çok daha üst rakamlara ulaşacağına inanıyoruz."
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