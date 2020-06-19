Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde 8 ülkeye 2 bin 168 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 11 milyon 348 bin 392 dolar gelir sağlandı.
Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de bin 471 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 8 milyon 542 bin 317 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 47, değerde de yüzde 33 arttı.
RUSYA İLK SIRADA
Rusya Federasyonu, Vietnam ve Polonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.
Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında Rusya Federasyonu'na 1892 tonluk Karadeniz somonu satılarak, karşılığında 9 milyon 921 bin 696 dolar kazanç sağlandı.
Geçen yılın aynı döneminde ise söz konusu ülkeye bin 235 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 7 milyon 333 bin 983 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, Rusya Federasyonu'na yapılan Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 53, değerde de yüzde 35 arttı.
Rusya Federasyonu'nu 513 bin 277 dolarlık ihracatla Vietnam ve 502 bin 478 dolarlık ihracatla Polonya takip etti.
YÜZDE 94'Ü RİZE'DEN
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, soğutulmuş ve dondurulmuş ihraç edilen Karadeniz somonunun, bölge illerinden Trabzon ve Rize'deki firmalar tarafından işlenerek ihraç edildiğini söyledi.
Bölgeden yılın 5 aylık döneminde yapılan Karadeniz somonu ihracatının yüzde 94'ünün Rize'den, yüzde 6'sının da Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, "Bölgemizde, deniz kafeslerinde önemli miktarda Karadeniz somonu yetiştirilmekte olup bu balığın önemli kısmı da Marmara ve Ege bölgesindeki firmalara satılmakta ve bu firmalar tarafından ihraç edilmektedir." dedi.
Kalyoncu, bölgeden bu dönemde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 8 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildiğini vurgulayarak, Karadeniz somonu ihracatında yaşanan artışın sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.
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