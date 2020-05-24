Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Samsun'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutladı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.
Trafik polisleri, kent içinde denetim yaptı.
Kentteki sakinlik drone ile havadan da görüntülendi.
- Sinop
Sinop'ta vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyararak, bayramlarını evlerinde kutladı.
Kentte sahil, meydan ve işlek caddeler sessizliğe bürünürken, emniyet ekipleri bazı noktalarda uygulama yaptı.
Yasağa uymayarak dışarıya çıkan 2 kişiye ise idari para cezası uygulandı.
- Amasya
Amasya'da bayramın birinci günü cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında, kent merkezindeki birçok kavşak noktasında önlem aldı.
Normalde yoğunluğun fazla olduğu Yavuz Selim Meydanı, Şehzadeler Gezi Yolu, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.
- Çorum
Çorum'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazi ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.
Cadde ve sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.
Kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşlar ile sürücü ve yolcuların izin belgesini kontrol ediyor.
- Kastamonu
Kastamonu'da kentin işlek yerleri Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı ile Belediye Caddesi boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana noktalarında denetimlerine devam ediyor.
- Toklat
Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizlik hakim.
Kentin en işlek yerleri Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.
- Çankırı
Çankırı'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda da kimse bulunmuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde denetimleri sürüyor.
,Gökhan Gücüklüoğlu,Gazi Nogay,Cihan Okur,İlyas Gün,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın
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