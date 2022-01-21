Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 TIR kazaya karıştı: 2 yaralı

Giresun'un Görele ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun yönüne giden 3 TIR'ın buzlanan yolda kayması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşım Giresun yönüne dururken Trabzon yönüne giden araçlar ise şehir merkezinden geçen yola yönlendirildi. TIR'ların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.