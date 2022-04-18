Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları düştü, ulaşım durdu

Artvin'de dün akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bu nedenle, kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

AA'nın haberine göre; karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Öte yandan olay sırasında kara yolundan geçen bir otomobilde kaya parçalarının çarpması nedeniyle hasar oluştu.