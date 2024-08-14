Üreticilerden Hakan Sağıroğlu ise mecburen yevmiyeci tuttuklarını kaydederek "Topladığımız fındığı buraya sererek kurutuyoruz. Bir iki gün sonra da patoza vurulacak. Patozdan sonra tekrar kuruyacak. Sonrasında çuvallara konularak kaldıracağız. Zorluğu var, fındığın altı temizleniyor, bir buçuk hafta kadar toplaması sürüyor, iki hafta harman süresi oluyor. Bizim için 1-1,5 ay kadar süren bir mesai. Evimiz de yolun karşı tarafında olduğu için fındığımızı kollayabiliyoruz. Zorluğu güneşin altında çalışmak oluyor" diye konuştu.