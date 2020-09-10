Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor

AA

Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphanede, okuma salonları, çocuk ve görme engelliler bölümü, çok amaçlı salonlar yer alıyor. Deniz manzarasına sahip kütüphanede, okuyucular için kafeterya bölümü de mevcut.

Yeni kütüphanede oluşturulan çocuk bölümü ise çocuklara kitap okumayı sevdirmek için giriş katında rengarenk tasarlandı. Girişi ayrı kapıdan sağlanan bölümde oyun alanlarının yanı sıra çocuklar üzerinde kitap okusun diye minik bir taka da yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente modern bir kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kütüphanenin İlkadım'daki mevcut yerine 14 ay gibi kısa sürede yenisinin yapıldığını anlatan İpekdal, açılışın 17 Şubat'ta yapıldığını belirtti.

İpekdal, 4 milyon 70 bin liraya mal olan kütüphanenin yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu vurgulayarak, yeni gelecek kitaplarla birlikte kütüphanedeki kitap sayısının 69 binden 100 bine çıkacağını aktardı.

Modern kütüphanenin kentte büyük bir ihtiyaca cevap verdiğine işaret eden İpekdal, şunları söyledi:

"Kütüphanemizin bünyesinde 90 kişilik çok amaçlı bir salon da bulunmakta. Okuyucularımıza internet imkanı sunuyoruz. Dijital ortamda da kitaplarımız var. Şehrin merkezi konumunda ve erişebilirlik açısından önemli imkanlara sahip. Mimari tarz bakımından da gelenekselle modernizmi birleştiren bir tarzda yapıldı. Zemin artı 4 kat şeklinde inşa edildi. Kütüphanemiz Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanelerinden biri olarak hizmet veriyor."

- "Büyük, geniş ve ferah"

Okuyuculardan Dilek Yiğit, yeni hizmete açılan kütüphanenin ders çalışmak ve kitap okumak için güzel imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Yiğit, Samsun'da böyle bir kütüphanenin olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyük, geniş ve ferah. Yeni kütüphane çok hoşumuza gitti. Kitap okumak, ders çalışmak ve zaman geçirmek açısından çok güzel." diye konuştu.

Gülşah Aydın ise kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Dışarıda olmaktansa kütüphanede olmayı tercih ediyorum. Kütüphane konum olarak çok güzel, merkezi bir yerde. Bina olarak da büyük ve ferah bir bina. Modern, deniz manzaralı. Kitap okurken denizi de izleyebiliyoruz." dedi.