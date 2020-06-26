Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen ve normalleşme süreciyle yeniden başlayan kazı çalışmalarında bulunan kilisenin tabanındaki mozaikler gün yüzüne çıkacak.
AA'nın haberine göre Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve 2003'te başlatılan kazı çalışmalarının dönemler halinde sürdüğü Hadrianaupolis'te, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı ortaya çıkarıldı.
İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle Zeugma'ya benzetilen antik kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci kapsamında uygulanan normalleşme ile geçen yıl ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı.
Kastamonu Müze Müdürlüğü bünyesinde, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde 25 kişilik ekiple başlatılan ve 3 ay sürecek kazıda, milattan önce 1. yüzyıldan sonra yapıldığı tahmin edilen ve geçen yıl varlığı belirlenen bir kilisenin tabanındaki mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.
25 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR
Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, antik kentte Kilise-C'nin üstü kapatılarak tabanlarındaki mozaiklerin sergilendiğini ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiğini söyledi.
Geçen yılki kazılarda bulunan bir kilisenin tabanında rastlanan yeni mozaiklerin gün yüzüne çıkartılacağını belirten Gürel, "Kazılar yeniden başladı. 25 kişilik ekibimiz var. Sosyal mesafe uygulanarak kazılar devam ediyor. Kazılar geçen yıl bulunan kilise yapısında ve nekropol dediğimiz alanda yapılacak. Kilisede rastlanan yeni mozaikleri olduğu yerde korumaya almıştık. Bunlar gün yüzüne çıkarılacak. Nekropol alanında bulunan kaya mezarları da açılacak" diye konuştu.
Ersin Çelikbaş da antik kentin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu kaydetti.
Kazılarda ortaya çıkan eserleri önce koruyacaklarını, sonra da sergileyeceklerini vurgulayan Çelikbaş, ören yerine dönüştürmek için çalışmaların sürdüğünü, antik kentin çok önemli bir ziyaret merkezi olabileceğini dile getirdi.
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