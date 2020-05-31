Karadeniz'in "saklı güzelliği" Ilıca Şelalesi, ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor

AA

Yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun, 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

Şelalenin bulunduğu Ilıca köyü, Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araçla gidilen köyden sonra şelaleye ulaşmak için yaklaşık 10 dakika yürümek gerekiyor.

Etrafı saran ağaçlar arasından yapılan yürüyüşün ardından şelaleye ulaşılabiliyor.

Geçen yıl çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan Ilıca Şelalesi, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Horma'dan geçen Zarı Çayı'nın Ilıca'da döküldüğü yerde güzel bir görüntü oluşturduğuna dikkati çeken Yaşar, "Gerçekten saklı cennet bir şelale. Horma'dan geçen su, Ilıca'dan dökülürken orada güzel bir gölet, su birikintisi oluşuyor. İnsanları cezbeden bir manzara ortaya çıkıyor." dedi.

Yaşar, bölgeye geçen yıl ilginin oldukça yoğun olduğunu anımsatarak, "Milli Parkların rakamlarına göre Ilıca Şelalesi'ni geçen yıl 100 bin kişi ziyaret etti. Bu sene çok daha fazla kişinin ziyaret etmesini bekliyorduk. Maalesef salgın nedeniyle saklı cennetimiz insanlardan yoksun kaldı. İnşallah kısa sürede virüs belasından kurtulacağız, Ilıca da ziyaretçileri ile dolup taşacak." ifadelerini kullandı.