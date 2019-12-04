04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası menderesler, kar yağışıyla beyaza büründü.
AA'nın haberine göre uçsuz bucaksız ormanları, doğal kaynak suları ve yemyeşil vadilerin arasından dökülen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylaları, her mevsim ayrı güzelliğiyle misafirlerini büyülüyor.
Ordu'nun menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, kışın da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan menderesler, hafta sonu yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Her mevsim yerli ve yabancı turistleri konuk eden yayla, kış mevsiminde özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerce tercih ediliyor.
Ziyaretçiler, kentin önemli turizm merkezlerinden yaylanın mendereslerini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Menderes yanındaki gölet de fotoğraf karelerini süslüyor.
"KIŞIN AYRI, YAZIN AYRI BİR GÜZEL"
Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bülbül, yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın dört mevsim ayrı bir keyifli ortamı olduğunu söyledi.
Yaylanın, özellikle mendereslerin görselliğiyle dikkati çektiğini anlatan Bülbül, "Aybastı Perşembe yaylamız adeta cennet gibi. Görülmeye değer bir yer. Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzel. Menderesleriyle, göletiyle, kuzu etiyle yöremizin turist çekmesinde önemli bir yaylamız. Yaylamızın kendine has bir güzelliği var. Görülmeye değer bir yer. Herkesi bekleriz" dedi.
Bülbül, büyükşehir ve Aybastı belediyelerinin yaylanın turizmine yönelik ortaklaşa çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.
Turistlerin daha konforlu ağırlanması açısından ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bülbül, yaylaya kayak merkezi de yapılmasının planlandığını kaydetti.
"BURASI KARLI DAHA BİR BAŞKA"
Ziyaretçilerden Alper Bayar ise İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gezmeye geldiğini ifade etti.
Boş zamanlarında doğal ortamda vakit geçirmeyi sevdiğini aktaran Bayar, "Her fırsatta memleketime gelmek istiyorum. Yine zaman bulup geldik. Arkadaşlarla karı görünce de Perşembe Yaylası'na çıktık. Buranın havasını teneffüs ediyoruz, top oynuyoruz, mangal yapıyoruz. Burası çok güzel bir yer" diye konuştu.
Bayar, yaylaların her daim görselliğiyle cezbettiğini vurgulayarak "Burası karlı daha bir başka. Karda ilk defa çıktım. Daha önce gelmiştik ama her taraf yeşildi. Bir de böyle görmek istedik. Bugün nasip oldu ve geldik. Harika görünüyor" ifadelerini kullandı.
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