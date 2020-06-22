Karadeniz'in göçer arıcıları kaliteli bal için Ağrı'nın dağlarını mesken tuttu

Trabzon, Rize ve Ordu'dan kente gelen arıcılar, kovanlarıyla zengin bitki örtüsüne sahip 2 bin rakımlı yaylalara yerleşti.Bal üretimi için zorlu sezona hazırlanan arcılar, ailelerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta göçer hayatı yaşayarak çadırlar ve barakalarda yaşıyor.Hava koşullarına göre bölgede yaklaşık 4 ay kalan arıcılar, zorluklarla dolu yaşamlarında daha kaliteli bal üretebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.- Çiçeklerle renklenen yaylalarda bal üretiyorlarİlkbaharda arı ölümlerinin önüne geçmek ve gelişimlerini sağlamak için günlük olarak şurup ve kek hazırlayarak arılarını besleyen gezginler, bal sağım dönemine yaklaşık 2 ay kala bir yandan da çıta bakımı ile telleme çalışması yapıyor.Rengarenk çiçeklerle adeta göz kamaştıran ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan dağlarda arılarına gözü gibi bakan arıcılar, kavurucu sıcaklara rağmen gün boyu çalışmalarını sürdürüyor.Dağlık alanlarda teknolojiden uzak, doğayla baş başa konargöçer hayatı süren arıcılar, ürettikleri kaliteli balları sezon sonunda satışa sunarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak.Ordulu arıcı Dursun Cemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır Ağrı'ya geldiklerini ve farklı bölgelerde arıcılık yaparak yılda ortalama 8 ton bal elde ettiklerini söyledi.- Balı yiyen bir daha istiyorAğrı'da üretilen balın çok kaliteli olduğunu ifade eden Şahin, "Yaklaşık 4 ay burada gurbette yaşıyoruz. Buranın iklimi çok güzel ve balı kaliteli olduğu için müşterilerimiz çok tercih ediyor. Biz de bu yüzden bölgeyi tercih ediyoruz." dedi.Bal sezonunun başlamak üzere olduğunu dile getiren Şahin, "Çevredeki mor çiçekler, geven ve kekikler bal aroması oluyor. Yayla havasını andırdığı için genelde böyle yerleri tercih ediyoruz. Balı daha kaliteli oluyor ve yiyen bir daha istiyor." diye konuştu.Şahin, 500 kovanları olduğunu belirterek, bal sağımının ardından sonbaharda arılarını havaların daha sıcak olduğu Antalya ve Muğla bölgesine götüreceklerini sözlerine ekledi.
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