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Karadeniz'in enfes lezzeti! İşte Çıtır çıtır Laz böreği tarifi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında gelinler Laz böreği yaptı. Tatlı tadı ve çıtır dokusuyla damakları şenlendiren Laz böreği hakkında ev hanımları tarif araştırıyor. İşte detaylar...

Giriş: 18.01.2023 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çıtır çıtır dış dokusu ve içerisinde bulunan leziz muhallebisi ile damaklarda şölen yaratan Laz böreği, Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında yapıldıktan sonra araştırma konusu oldu. İşte Laz böreği tarifi...

  • LAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ

    Laz böreği için gereken malzemeler şu şekildedir;

    5 su bardağı un

    1 çay bardağı yoğurt

    1 çay bardağı sıvıyağ

    1 çay bardağı su

    1 tutam tuz

    1 yumurta

    150 gr tereyağı

    1 su bardağı pudra şekeri

    Krema için

    8 çorba kaşığı toz şeker

    2 çorba kaşığı mısır nişastası

    2 çorba kaşığı un

    4 su bardağı süt

    10 gr tereyağı

    Hamuru açmak için

    1 su bardağı un

    1 su bardağı nişasta

  • LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

    Bir kap içerisinde yoğurt, sıvıyağ, tuz, yumurta ve 25 gr eritilip ılınmış tereyağı karıştırılır.

    Elenmiş un azar azar eklenerek pütürsüz bir hamur elde edene kadar yoğurulur ve dinlenmeye bırakılır. 

    Krema için süt, şeker, nişasta ve unu bir tencerede karıştırılarak kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir. Ocaktan alınınca tereyağ eklenir.

    Un ve nişastayı bir kapta harmanlanır ve ceviz büyüklüğünde koparılan hamur açılır.

    Her parçanın un ve nişasta karışımı serpiştirilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımıyla çok ince bir yufka şeklinde fırın tepsisinin ölçüsünde  açılması gerekir.

    Krema ılınınca kıvamı pütürlü olmasın diye çırpılması önerilir. Geriye kalan tereyağı eritilir.

    20 yufkanın her katına yağ sürülür ve üst üste serip kremanın tamamı yayılır. Kalan 20 yufkaya da aynı işlem uygulanır. Baklava dilimi şeklinde dilimlenen hamura kalan yap dökülür.

    Tatlı hamuru önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 45 dakika üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirilir.

     

    Fırından alıp tatlı sıcakken 1 su bardağı pudra şekeri üstüne serpilir. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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