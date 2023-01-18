LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Bir kap içerisinde yoğurt, sıvıyağ, tuz, yumurta ve 25 gr eritilip ılınmış tereyağı karıştırılır.

Elenmiş un azar azar eklenerek pütürsüz bir hamur elde edene kadar yoğurulur ve dinlenmeye bırakılır.

Krema için süt, şeker, nişasta ve unu bir tencerede karıştırılarak kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir. Ocaktan alınınca tereyağ eklenir.

Un ve nişastayı bir kapta harmanlanır ve ceviz büyüklüğünde koparılan hamur açılır.

Her parçanın un ve nişasta karışımı serpiştirilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımıyla çok ince bir yufka şeklinde fırın tepsisinin ölçüsünde açılması gerekir.

Krema ılınınca kıvamı pütürlü olmasın diye çırpılması önerilir. Geriye kalan tereyağı eritilir.

20 yufkanın her katına yağ sürülür ve üst üste serip kremanın tamamı yayılır. Kalan 20 yufkaya da aynı işlem uygulanır. Baklava dilimi şeklinde dilimlenen hamura kalan yap dökülür.

Tatlı hamuru önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 45 dakika üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirilir.

Fırından alıp tatlı sıcakken 1 su bardağı pudra şekeri üstüne serpilir. Afiyet olsun!