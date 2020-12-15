Karadeniz'deki 18 ilden, balık av sezonunun üç aylık döneminde 1 milyon 997 bin 427 dolarlık hamsi ihraç edildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Karadeniz'den Eylül-Kasım 2020'de 9 ülkeye 406 ton hamsi satıldı.
Karadeniz'deki 18 ilden geçen sezonun aynı döneminde 542 ton hamsi ihraç edilerek 2 milyon 383 bin 116 dolar sağlandı.
Bölgeden yapılan hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine oranla söz konusu 3 ayda miktarda yüzde 25, değerde yüzde 16 azalarak 1 milyon 997 bin 427 dolar oldu.
Hamsi ihracatında 906 bin 345 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'ya bu dönem 135 ton hamsi satıldı.
Bu ülkeyi 796 bin 29 dolarla Fransa, 136 bin 43 dolarla Almanya takip etti. Bu dönem ayrıca İtalya, ABD, Ukrayna, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'a da hamsi ihraç edildi.
Öte yandan 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun üç aylık döneminde, Trabzon'dan Almanya ve Ukrayna'ya toplam 156 bin 494 dolar tutarında 78 ton hamsi satıldı.
"KÜRESEL ISINMA VE AŞIRI KİRLİLİK AVLANMAYI ETKİLEDİ"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsinin bu sezon istenilen düzeyde avlanamadığını söyledi.
Avlanmaya bağlı olarak ihracatta da düşüş yaşandığını belirten Gürdoğan, "Havaların mevsim normalleri üzerinde gitmesi, küresel ısınma ve hepsinden önemlisi denizlerimizdeki aşırı kirlilik maalesef bu yıl hamsinin istenilen düzeyde avlanmasını etkilemiştir. Hamsi bu yıl ülkemiz denizlerinde fazla kalmadan hızla ülkemizi terk etmek üzeredir. Bu olumsuzluklar bu yılki sezonda hamsiden yeterli düzeyde istifade etmemizi engellemiştir." diye konuştu.
Gürdoğan, bu durumun da ister istemez ihracata olumsuz yansıdığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunun için ivedilikle bakanlığın hamsi konusunu ele alıp gelecek sezonlarda en azından bu üründen istenilen düzeyde döviz girdisi sağlamamız için gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Sektör temsilcileri özellikle hamsinin yeterli olan boya ulaşması için gerekenlerin yapılmasını, Karadeniz'e kıyısı olan paydaş ülkelerle iş birliği yaparak gerekirse bir sezon tüm ülkeler tarafından hamsi avına yasaklama getirilmesi önermektedir."
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