        Karadeniz fırtınası seriye bağladı; 39 yıl sonra ilki başardı! - Trabzonspor Haberleri

        Karadeniz fırtınası seriye bağladı; 39 yıl sonra ilki başardı!

        Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Puanını 9'a çıkaran bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından ligde ilk 3 karşılaşmada gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılma başarısı da elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.08.2025 - 12:07
        Trabzonspor 39 yıl sonra ilki başardı!
        Süper Lig’de geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ayrıca lig tarihinde lige gol yemeden başlamayı başaran 3’üncü takım olarak adını tarihe yazdırdı. Uzun yıllar sonra ilk kez sezona 3 maçta gol yemeden başlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde önemli bir istatistik de yakaladı.

        UĞURCAN GOL İZNİ VERMEDİ

        Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gole geçit vermedi. Milli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Antalyaspor maçının yanı sıra diğer 2 karşılaşmada da takımının galibiyetinde başrol oynadı.

        SAVIC, SİFTAH YAPTI

        Antalyaspor karşısında Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü stoper Stefan Savic kaydetti. Nisan 2021’den bu yana (Atletico Madrid formasıyla) ilk kez ligde gol sevinci yaşayan Savic, bordo-mavili formayla da siftah yaptı.

        EN FAZLA MAĞLUBİYETİ TRABZONSPOR’A KARŞI

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım olan Trabzonspor’a karşı bir yenilgi daha aldı. Bordo-mavililer, Belözoğlu’nun ligde çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı karşılaşmalarda 5’inci galibiyetini aldı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavililerin, Antalyaspor karşısında alınan galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Ekspres: Fırtına koptu 1 kere

        Günebakış: Trabzon seriye bağladı

        Sonnokta: Fırtına durmuyor, 3’te 3 yaptı

        Taka: Trabzon’a yan bakılmıyor

        Habertürk Anasayfa