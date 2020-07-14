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Dünyanın en büyük yüzen enerji santrallerinden Karpowership, Sierra Leone'ye elektrik satmak için 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz Enerji Grubu'nun bir parçası olan Karpowership halihazırda 2018 yılında imzaladığı anlaşma kapsamında Sierra Leone'nin başkenti Freetown açıklarında demirlemiş iki gemi ile ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 80'ini sağlıyor.

Gemiler ağır yakıt ya da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanarak enerji üretebiliyorlar. Yeni anlaşma ile mevcut üretime 5 megawatt(MW) daha ekleniyor. Böylelikle Karpowership'in enerji üretimi yağışsız dönemde 63 MW, yağışlı dönemde ise 23 MW olacak.

Karpowership, anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi ise vermedi.