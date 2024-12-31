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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Karadeniz derbisine yoğun ilgi - Trabzonspor Haberleri

        Karadeniz derbisine yoğun ilgi

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:54
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        Karadeniz derbisine yoğun ilgi!
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        Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacak.

        Karadeniz derbisinin biletleri bugün saat 13.00'te satışa sunuldu. Biletlerin satışa çıkması ile birlikte deplasman tribününde Trabzonspor taraftarına ayrılan bin 608 biletin tamamı 33 saniyede tükendi. Ev sahibi Samsunspor için ayrılan 30 bin 548 adet biletten ise yüzde 70'e yakını 3 saat gibi bir sürede tükendi. Samsunsporlu taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

        İlkadım ilçesindeki AVM Meydanı'ndaki bilet satış noktasında kuyruğa giren vatandaşlar, uzun süredir sıra beklediklerini, kendilerine sıra gelmeden biletlerin tükenmesinden endişelendiklerini belirterek, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdiler.

        Karadeniz derbisinde güvenlik önlemleri kapsamında 600'ü özel güvenlik olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev alacak ve Trabzonspor taraftarı şehir girişinden toplu halde stada getirilecek.

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