Karadeniz derbisinden beraberlik çıktı!

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında bir başka Karadeniz ekibi olan Yılport Samsunspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Çaykur Rizespor'un golü 10. dakikada Mithat Pala'dan gelirken, Samsunspor'un golünü 43. dakikada Moryke Fofana kaydetti.

İki takım da puanını 6 yaptı.