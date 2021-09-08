Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 8 ayında yüzde 100 artış oldu

Karadeniz Bölgesi'nden 2021 yılının 8 ayında Rusya Federasyonu'na ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 218 milyon 909 bin dolara çıktı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak-Ağustos 2021'de Rusya'ya, Karadeniz'deki 16 ilden ihracat yapıldığı belirtti.
İhracatın 218 milyon 908 bin 833 dolar tutarında olduğunu kaydeden Kalyoncu, gerçekleşen dış satımın 2020'nin 8 ayına göre yüzde 100 arttığına işaret etti.
Kalyoncu, ihracatta en fazla payın Trabzon'a ait olduğunu vurgulayarak, "Trabzon'dan bu dönemde Rusya'ya 115 milyon 515 bin 947 dolar tutarında ihracat yapıldı. Buna göre Trabzon'dan ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış yaşandı. Ayrıca Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 53'lük kısmını tek başına gerçekleştiren il oldu." ifadelerini kullandı.
Kalyoncu, şöyle devam etti:
"Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na en çok ihracat gerçekleştiren sektör yaş meyve ve sebze ürünleri oldu. İkinci sırada ise ihracatı hızla yükselen balık geldi. Toplamda 23 sektörden Rusya Federasyonu'na ihracat gerçekleştirildi. Rize de ihracatını hızlı şekilde yükselterek, ülkemizden 2021 yılında Rusya Federasyonu'na en fazla alabalık ihracatını gerçekleştiren il oldu. Bu dönemde Rize'den Rusya'ya yüzde 96 oranındaki artışla 30 milyon 88 bin dolar tutarında alabalık ihracatı gerçekleştirildi."
Kalyoncu, 2021'in kalan döneminde de Rusya'ya yapılacak ihracatın artışla tamamlanacağına inandığını belirterek, ikili ticaretin daha yüksek rakamlara ulaşması, Karadeniz Bölgesi'nin hedef pazarı olan Rusya'ya ihracatın yakınlık avantajı ölçeğinde artırılabilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaşması için "Tercihli Ticaret Anlaşması"nın yapılabileceğini sözlerine ekledi.
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