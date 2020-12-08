Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta lider Trabzon

Trabzon, yılın 11 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 146 milyon 727 bin 908 dolarlık ihracatla Karadeniz Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Karadeniz'deki 18 ilden Rusya'ya yılın ocak-kasım döneminde yapılan 232 bin 971 tonluk ihracat karşılığında 237 milyon 62 bin 318 dolarlık gelir elde edildi.
Söz konusu dönemde Trabzon, 146 milyon 727 bin 908 dolarla bölgeden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 62'sini tek başına sırtladı. Bu dönemde kentten Rusya'ya 190 bin 685 tonluk ihracat gerçekleştirildi.
Kentten geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 169 bin 441 ton ihracat gerçekleştirilerek karşılığında da 121 milyon 833 bin 321 dolar kazanç elde edilmişti.
Böylece Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 20 arttı.
Yılın 11 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yaş meyve sebze ile su ürünleri sektörleri başı çekti.
- Trabzon, Samsun ve Rize ilk üçte yer aldı
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttığını söyledi.
Rusya'ya dış satımda Trabzon, Samsun ve Rize'nin ilk üçte yer aldığını vurgulayan Kalyoncu, "Yılın 11 ayında Rusya'ya Trabzon'dan 146 milyon 727 bin 908, Samsun'dan 35 milyon 685 bin 873, Rize'den de 27 milyon 465 bin 991 dolarlık ihracat gerçekleştirildi." dedi.
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