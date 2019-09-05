Karadeniz'den yılın 8 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 127 milyon 525 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımda Trabzon, 73 milyon 93 bin 270 dolarlık pay ile bölge ihracatının yüzde 57'sini karşılayarak, ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesinden, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yarıdan fazlasını tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgeden yılın 8 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın 127 milyon 525 bin 450 dolar olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde, Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat gerçekleştiren il Trabzon olmuştur. Bölgeden gerçekleştirilen toplam ihracatın yarıdan fazlası, yüzde 57'lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir. Yılın 8 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 73 milyon 93 bin 270 dolarlık ihracatla birinci sırada yer alan Trabzon'u, 23 milyon 136 bin 602 dolar ihracatla Samsun takip etmiş ve üçüncü sırada en fazla ihracat gerçekleştiren il ise 15 milyon 946 bin 808 dolar ihracatla Rize olmuştur."

"RUSYA KARADENİZ BÖLGESİ'NİN BİRİNCİ PAZARIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu'nun, Karadeniz Bölgesinin birinci sıradaki ihracat pazarı olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 30 yıldır bölgeden yoğun olarak Rusya Federasyonu'na ihracat yapılmakta. Bu ihracatta da Trabzon başı çeken il olmuştur ve bölge illerinden Rusya'ya yapılan ihracatın yarısından fazlası da tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Trabzonlu ihracatçıların Rusya pazarı hakkında önemli tecrübe sahibi olduklarına dikkati çekerek, Trabzon ihracatçılarının Rusya Federasyonu'na ihracat yanında bu ülkeye yapılan taşımacılıkta ve lojistik sektöründe de önemli yatırımlarının bulunduğunu hatırlattı.

Kalyoncu, 1990-2008 yılları arasında Trabzon-Soçi limanları arasında sürdürülen tarifeli gemi ve Ro-Ro taşımacılığını, Soçi Limanının kapatılması nedeniyle Samsun Limanı üzerinden Rusya Federasyonu'nun Novorossisk, Tuapse ve Kavkaz limanlarına yönelik halen aktif olarak sürdürdüklerini bildirdi.

Kazanılan bu tecrübeler sayesinde Rusya ile Trabzon arasındaki ticari ilişkilerin de önemli noktalara ulaştırdıklarını aktaran Kalyoncu, Rusya ile Doğu Karadeniz ve bölgenin merkez ili işlevini gören Trabzon arasındaki ticari ilişkilerin hacmini yeterli görmediklerini de vurguladı.

Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na en çok ihracatı yapılan ürünlerin yaş meyve, sebze ile fındık olduğuna işaret eden Kalyoncu, Rize'den ise bu ülkeye dondurulmuş balık, çay ve elektrikli mutfak ürünleri satışı gerçekleştirildiğini kaydetti.