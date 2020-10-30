Do\u011fu Karadeniz \u0130hracat\u00e7\u0131lar Birli\u011fi (DK\u0130B) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lgeden y\u0131l\u0131n 9 ay\u0131nda Rusya ya 101 bin 883 tonluk ya\u015f meyve sebze ihra\u00e7 edildi\u011fini s\u00f6yledi. B\u00f6lgenin s\u00f6z konusu ihracattan da 83 milyon 889 bin 335 dolarl\u0131k kazan\u00e7 elde etti\u011fine dikkati \u00e7eken Kalyoncu, yap\u0131lan ihracatta \u00fcr\u00fcn olarak \u015feftalinin ilk s\u0131rada yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. - \u015eeftali ihracat\u0131 ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 8 artt\u0131 Kalyoncu, Karadeniz den y\u0131l\u0131n ocak-eyl\u00fcl d\u00f6neminde Rusya ya yap\u0131lan \u015feftali ihracat\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 8 artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, bu ihracattan da 14 milyon 946 bin 182 dolarl\u0131k gelir elde edildi\u011fini ifade etti. B\u00f6lgeden ya\u015f meyve sebze \u00fcr\u00fcn\u00fc olarak 29 kalemden ihracat yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Kalyoncu, ya\u015f meyve sebze d\u0131\u015f sat\u0131m\u0131nda \u015feftaliyi, domates, \u00fcz\u00fcm, mandarin ve limonun takip etti\u011fini belirtti. - Domates ihracat\u0131 da y\u00fczde 312 artt\u0131 Kalyoncu, Karadeniz den Rusya ya bu d\u00f6nem 15 bin 814 ton domates ihra\u00e7 edildi\u011fini i\u015faret ederek, \u015f\u00f6yle devam etti: B\u00f6lge olarak domates d\u0131\u015f sat\u0131m\u0131ndan da 14 milyon 331 bin 185 dolar gelir elde ettik. Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6neminde ise 4 bin 263 tonluk domates ihracat\u0131ndan 3 milyon 479 bin 200 dolarl\u0131k kazan\u00e7 elde etmi\u015ftik. B\u00f6ylece, b\u00f6lgemizden Rusya ya yap\u0131lan domates ihracat\u0131 da ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re miktarda y\u00fczde 271, de\u011ferde de y\u00fczde 312 artt\u0131. - So\u011fan ve kavun da bu d\u00f6nem ihra\u00e7 edildi Domates ihracat\u0131n\u0131, 13 milyon 939 bin 190 dolarla \u00fcz\u00fcm, 10 milyon 287 bin 22 dolarla mandarin ve 6 milyon 489 bin 517 dolarla da limonun takip etti\u011fine dikkati \u00e7eken Kalyoncu, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6neminde ihracat\u0131 yap\u0131lmayan so\u011fan ve kavunun da bu d\u00f6nem ihra\u00e7 edildi\u011fini kaydetti. Kalyoncu, ya\u015f meyve sebze \u00fcr\u00fcnleri ihracat\u0131n\u0131n her d\u00f6nem lider pazar\u0131n\u0131n Rusya oldu\u011funu belirtti. Gelecek aylarda turun\u00e7gil \u00fcr\u00fcnleri ihracat\u0131ndan da \u00fcmitli olduklar\u0131n\u0131 kaydeden Kalyoncu, Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n mevsim normallerinin \u00fczerinde seyretmesi nedeniyle bu aylarda turun\u00e7gil \u00fcr\u00fcnlerine talep olumsuz etkilendi. Ancak \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda k\u0131\u015f mevsimi ba\u015flamas\u0131 ve havalar\u0131nda so\u011fumas\u0131yla turun\u00e7gil t\u00fcketimi artacak ve bu da ihracata olumlu yans\u0131yacakt\u0131r. de\u011ferlendirmesinde bulundu.