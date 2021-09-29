Karadeniz'de yüzey suyu sıcaklığı artışı deniz canlılarını tehdit ediyor

Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Küresel ısınma nedeniyle dünyadaki denizlerin seviyesi yükseliyor, deniz yüzey suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde Ezgi Şahin Yücel, Valeria Ibello ve Mustafa Yücel'in katkılarıyla ''İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri'' konulu bilimsel araştırma yapıldı.
Araştırmada, küresel ısınma nedeniyle son 60 yılda Karadeniz'de deniz yüzey suyu sıcaklığının 2 dereceye yakın arttığı ve iklim krizine önlem alınmazsa bu sıcaklığını artarak devam edeceği tespit edildi.
Araştırmayı AA muhabirine değerlendiren Salihoğlu, Avrupa'daki denizlerin iklim değişikliğinden farklı şekillerde etkilendiğini söyledi.
Karadeniz'in, iklim değişikliği ve 'çoklu baskılar' diye adlandırılan insan baskılarından en çok etkilenen denizlerin başında yer aldığını belirten Salihoğlu, "Karadeniz'de iklim değişikliğinin etkisiyle deniz yüzey suyu sıcaklıklarında 2 dereceye yakın artma oldu. Karadeniz'deki sıcaklık artışı mevsimsel farklılık göstermektedir. Yaz mevsiminde sıcaklık artışının kış aylarına göre daha fazla olduğu gözlenmektedir." diye konuştu.
Prof. Dr. Salihoğlu, Karadeniz'de yüzeyin altındaki soğuk ara tabakada bir su kütlesi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Küresel ısınma nedeniyle bu su kütlesi ısınıyor. Isınma nedeniyle su kütlesinin ortadan kaybolduğunu tespit ettik. Bu durum, dramatik sonuçlar ortaya çıkaracak. Su kütlesinin ısınması nedeniyle Karadeniz'in bütün akıntı sistemi, ekosistem yapısı değişecek. Bu durum Karadeniz'de oksijensiz suların daha yüzeye yaklaşmasına neden oluyor. Ayrıca deniz canlıları bu durumdan çok olumsuz etkilenecek. Karadeniz'de deniz canlıları yaklaşık 100 metrenin altında yaşayamıyor. Bu, Karadeniz'e özgü bir durum. Soğuk ara tabakanın kaybolması ve oksijensiz suyun yüzeye yaklaşması Karadeniz'de tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor. Bu durumu iklim tetikliyor ve bunun önüne geçmek çok kolay değil. Bu durumun önüne geçemeyeceğimiz için başka yönlerden ekosistemi güçlendirmemiz gerekiyor."
- "Karadeniz'de okyanus asitleşmesi Küresel Okyanus'a göre daha hızlı ilerliyor"
Salihoğlu, iklim değişikliği nedeniyle ısınan kış havasının, Karadeniz'in Soğuk Ara Tabaka (SAT) olarak bilinen denizin oksijensiz alt tabakası ile oksijenli üst tabakası arasında bulunan orta su katmanını ısıttığını dile getirdi.
Karadeniz'de okyanus asitleşmesinin Küresel Okyanus'a göre daha hızlı ilerlediğinin altını çizen Salihoğlu, "Küresel Okyanus ile karşılaştırıldığında, Karadeniz'deki karbonat sistemi, yüzey sularındaki yüksek karbonat içeriği ve buna bağlı olarak yüksek kalsit doygunluk durumu nedeniyle atmosferden karbondioksiti emme kapasitesi yüksek." dedi.
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