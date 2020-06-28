Karadeniz'de YKS heyecanı

Samsun'da, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne 78 merkezde 24 bin 282 öğrenci girdi.
Öğrenciler, sınav yapılan binalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre alındı.
Sınav öncesi öğrenciler kadar heyecan yaşayan veliler, çocukları için okul bahçesi dışında dua etti.
Atakum Belediyesi ise koronavirüs salgını önlemleri altında gerçekleştirilen YKS öncesi, Atakum'daki tramvay istasyonları ve sınav merkezi olarak belirlenen okulların girişine stant kurarak adaylara maskenin yanı sıra su dağıttı.
- Amasya
Amasya'da sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre sınav yapılacak binalara alındı.
Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.
Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı.
Bazı veliler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Amasya'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne 36 merkezde 7 bin 153 öğrenci girdi.
- Sinop
Sinop'ta, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne 20 merkezde 5 bin 300 öğrenci girdi.
Öğrenciler sınavın yapılacağı binalara, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre alındı.
Emniyet ekipleri okul çevrelerinde önlem alarak çocuklarını bekleyen ailelere uyarılarda bulundu.
- Kastamonu
Kastamonu'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne 23 merkezde 5 bin 900 öğrenci girdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alınan öğrencilere binaların girişinde maske verildi.
Polisler okul çevrelerinde önlem alarak sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.
- Tokat
Tokat'ta YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alınan öğrencilere binaların girişinde maske verildi. Polisler okul çevrelerinde önlem alarak sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekipleri bazı öğrencileri sınava yetiştirdi.
- Çankırı
Çankırı'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne 12 merkezde 3 bin 55 öğrenci girdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara alınan öğrencilere binaların girişinde maske verildi.
Polis ekipleri, okul çevrelerinde önlem alarak ailelere sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.
- Çorum
Çorum'da da YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nde 11 bin 774 öğrenci ter döktü.
Kentteki 41 sınav merkezinde yapılan AYT oturumuna öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla maske ve dezenfektan dağıtıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.
Öğrenciler ve görevliler dışında okul bahçelerine kimse alınmazken, velilerin de okul dışındaki boş alanlarda ve araçlarında bekledikleri, bazılarının çocuklarının başarısı için dua ettiği gözlendi.
Saat 15.45'te başlayacak YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne de 614 öğrenci girecek. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
,Fatih Mehmet Kürkçü,Gökhan Gücüklüoğlu,Gazi Nogay,Cihan Okur,Muhammed Kaygın,Bilal Kahyaoğlu,Veysel Altun
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