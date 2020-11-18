Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu

AA

Balıkçıların av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başladıkları avcılık faaliyetleri sürüyor.

Bu yıl bereketli geçen palamut sezonunun ardından havaların soğumasıyla hamsi bolluğu da başladı.

Samsun'da balık tezgahları, kilogramı 10 liraya düşen hamsi doldu. Sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık bolluğunun artmasını bekliyor.

Kentte balıkçılık yapan Murat Keşli, AA muhabirine, vatandaşların iki ay boyunca palamut bereketi yaşadığını belirterek, "Şimdi de hamsi yüzünü gösterdi. ,Hamsi bereketi ile geldi, tezgahlarımız şenlendi. Vatandaşların da ilgisi epey yüksek." dedi.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 20-30, barbunya 40, az bulunan palamut ise tanesi 30 liradan satışa sunuluyor.