Karadeniz'de sokaklar normalleşme süreciyle hareketlendi

Normalleşme süreciyle şehir merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yeri yeniden açılırken, buralarda sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edildiği görüldü.
Sokağa çıkanların da maske takarak önlem aldığı kentte, bazı işletmelere müşteriler ateşleri ölçülerek alındı.
Samsun-Ankara kara yolu, Atatürk ile 100. Yıl bulvarları ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu da devam ediyor.
Atakum sahilinde kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aranın ardından burada yürüyüş yapmanın, yeşil alanlarda vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.
İlkadım ilçesi sahil yolunda ise uzun zamandır kullanılmayan faytonlar, yeniden çalışmaya başladı.
- Kastamonu
Kastamonu'da da uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet ve Nasrullah caddelerinde insan yoğunluğu görülüyor.
Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
- Çankırı
Çankırı'da, Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ve alışveriş merkezi civarında yoğunluk sürüyor.
Kent merkezinde bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşanıyor.
Polis ekiplerince vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.
- Tokat
Tokat'ta normalleşme adımlarının ardından Gaziosmanpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve caddelerde yoğunluk yaşanıyor.
Kentte bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik görülüyor.
Polis ve belediye ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.
- Amasya
Amasya'da yeniden açılan lokanta, restoran ve kafeler, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Şehir merkezindeki müzeler ve Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'nda yoğunluk görüldü.
Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin temizlik, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu gözlendi.
,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın,Veysel Altun
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!