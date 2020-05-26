Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde, Samsun'da park, sokak, ve caddeler ile sahil yolu boş kaldı.
Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.
Ramazan Bayramı'nın son gününde Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri boş kalan Atakum Sahili'nde temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıyor.
Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.
Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Sinop'ta da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyum gösterdi. Kentin sahil, meydan ve işlek caddeleri sessizliğe bürünürken, güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürdü.
Belediye ekipleri ise sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.
- Kastamonu, Amasya, Çorum ve Çankırı'da da sokaklar boş kaldı
Kastamonu'da kentin işlek yerleri Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı ile Belediye Caddesi boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana noktalarında denetimlerine devam ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Amasya'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin en yoğun noktalarından olan Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı da sakin günlerinden birini yaşıyor.
Çorum'da kentin en işlek yerlerinden Gazi ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.
Polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde, istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor. Kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşlar ile sürücü ve yolcuların izin belgesini kontrol ediyor.
Öte yandan İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününe, cadde ve sokaklar sessizliğini koruyor. Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı en sessiz günlerini yaşıyor. Polis ekiplerin il genelinde denetimlerini sürdürüyor.
,Gökhan Gücüklüoğlu,Gazi Nogay,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın,Veysel Altun
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