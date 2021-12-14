Karadeniz'de Rusya-Fransa gerilimi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa donanmasına ait ve güdümlü füzelerle donatılmış geminin, Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Auvergne fırkateyninin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.