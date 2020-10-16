Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı

Balıkçıların bol miktarda palamutla kıyıya döndüğü bugünlerde tezgahlar şenlendi. Balıkseverlerin sofralarında vazgeçilmezler arasında yer alan palamut, tanesi 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.
Bu sezon hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüren palamudun, her mevsim tüketilebilmesi için salamurası da yapılmaya başlandı.
Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan palamut salamurası, il dışından da talep görüyor. Kadınlar da evlerinde salamurayı bidonlara kuruyor.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde 22 yıldır balıkçılıkla uğraşan 45 yaşındaki Filiz Yazkan, tezgahındaki balıkların satışının yanı sıra hamsi ve palamudun salamurasını hazırlıyor.
Yazkan, AA muhabirine, geçen sene az olan palamut avının, bu yıl gayet iyi durumda bulunduğunu söyledi.
Aşırı bolluk olmasa da bu sezon palamudun tezgahlarda yerini aldığını belirten Yazkan, "Balık yağlandığı ve büyüdüğü zaman burada salamurası, yani tuzlaması yapılır." dedi.
Salamuranın, daha çok yaz döneminde tüketmek için yapıldığını ifade eden Yazkan, özellikle gurbetçiler palamut yiyebilsin diye ailelerin salamurayı tercih ettiğini aktardı.
Yazkan, salamura yapımında palamudun iyice temizlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Öncelikle palamudu güzelce temizleriz. Tuzlu ve buzlu suyun içinde 2-3 gün bekleterek ve sürekli suyunu değiştirerek tamamen kanından arındırırız. Bu işlem sonrasında altı ve üstü tuzlanarak kasalara dizilir ve orada suyunun iyice akması, içinde hiç su kalmaması sağlanır. 1-2 gün de bu şekilde tuzun içerisinde kalır. Daha sonra bunları bidonlara yerleştiririz. Salamura tuzuyla birlikte aralarına, altına ve üstüne bolca koyarız. Bidonun ağzı kapatılıp beklenir. Balık durdukça aşağıya doğru iner ve içine kendi suyunu salar. Kendi suyunun içerisinde kalır."
- "Palamut salamurası 2 yıl serin ve karanlık ortamda muhafaza edilebilir"
Salamura palamudun suda tuzu iyice çıkarılarak tüketilebileceğini kaydeden Yazkan, bölgede bu palamudun genellikle sebzeli veya pilavı yapılarak sofralara geldiğini anlattı.
Özellikle ilerleyen yaştaki vatandaşların eski zamanlarda olduğu gibi bugün de salamurayı tercih ettiğini dile getiren Yazkan, "Buranın yöre halkı direkt taze balık yediği için dolapta dinlenen balığın tadını beğenmez. Genellikle de tuzlama yoluna giderler. Gerçekten de tuzlaması daha güzel oluyor." diye konuştu.
Yazkan, her sezon hamsi ve palamudun salamurasını yaptıklarını söyledi.
Palamut salamurasının 2 yıl serin ve karanlık ortamda muhafaza edilebildiğine değinen Yazkan, 5 kilogramlık bidonlardaki salamuranın fiyatının 100 ile 150 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!