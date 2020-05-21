NATO Müttefik Hava Kuvvetleri, Salı günü Karadeniz kıyılarında NATO ülkelerine ait uçaklarla Rus savaş uçakları arasında bir yakınlaşma yaşandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerine bağlı Tu-22 tipi iki adet bombardıman uçağının önce Romanya hava sahasına yaklaştığı, sonrasında Rumen uçaklarının havalanmasının üzerine Bulgaristan hava sahasına doğru hareketlendiği belirtildi.
Buradan da uzaklaştırılan iki Rus uçağının, Türk hava sahasına doğru yöneldiği belirtilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların havalanarak Rus uçaklarını gölgelediği ve Karadeniz kıyısından NATO hava sahasına yakın bölgede bir süre uçan Rus uçaklarının daha sonra yönlerini kuzeye çevirerek Rusya'ya döndükleri belirtildi.
NATO'dan yapılan açıklamada, ittifakın hava sahasını korumak için kararlı duruşunu sürdürdüğü ve reaksiyon verme kapasitesiyle ilgili net bir mesaj gönderildiği belirtildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı veya Rusya yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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