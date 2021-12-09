Karadeniz'de Rusya-Fransa gerilimi

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Fransa'dan yapılan açıklamada 2 savaş uçağının Karadeniz'de uluslararası sularda Rus jetleri tarafından takip edildiği belirtildi. Fransız ordusu, bunun bu haftaki ikinci sıcak temas olduğunu ifade etti.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Pascal Ianni yaptığı açıklamada, Fransız uçaklarının NATO kapsamında gözlem yaptığını ve Rus uçaklarının görevlerini doğrudan etkilemediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya geriliminde Kiev yönetimine destek açıklamalarında bulunmuştu.