Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

AA

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı civarında vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Normalleşme süreci kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla il merkezinde hareketlilik dikkat çekiyor.

Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Atakum ilçesindeki sahiller ise yürüyüşe ve banklara oturulmasına izin verilmediği için boş kaldı. Polis ekipleri sahilde devriye gezerek dışarı çıkan vatandaşları uyarıyor.

Kastamonu'da son günlerde sokaklarda insan yoğunluğunda artış yaşanıyor. Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında uzun süredir hakim olan sessizliğin ardından birkaç gündür insan yoğunluğu artmaya başladı.

Tokat'ın en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nın ise sakin olduğu gözlemlendi. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ise yaya ve araç trafiğinde yoğunluk hakim.

Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu'nda yaya yoğunluğu, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araç yoğunluğu bulunuyor.

Kentin tarihi mekanlarından olan Kral Kaya Mezarları ve müzelerde sessizlik hakim.

Sinop'ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla özellikle sahil kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Valilik tarafından yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar denize kıyılarında yoğunluk oluşturuyor.

Zaman zaman sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görülen vatandaşlar, emniyet ekiplerince uyarılıyor.

Çankırı'da ise kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya ve araç yoğunluğu yaşanıyor.

,Recep Bilek,Gökhan Gücüklüoğlu,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın