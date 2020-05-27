Karadeniz'de çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Samsun'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları, yeşil alanları ve sahil yolunu doldurdu.
Atakum sahilinde park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar uçurtma uçurup kumda oynayarak eğlendi.
Polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan aileleri ikaz etti.
- Sinop
Sinop'ta güzel havanında etkisiyle park ve bahçeler çocuklarla doldu.
Bir hafta aradan sonra yeniden velileriyle dışarı çıkan çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.
Veliler ve çocukların büyük bir bölümünün maske taktıkları görüldü.
- Kastamonu
Kastamonu'da, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.
Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaparken Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı.
Bazıları da kentin sokaklarında aileleriyle yürüyüş yaptı.
- Tokat
Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlendi.
Çocuklar parklarda ve Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet sürdü.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, Belediye önünde çocuklara oyuncak dağıttı.
- Çorum
Çorum'da sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı.
Çoğunluğu aileleriyle dışarı çıkan çocukların bazılarının bisiklete bindiği, bazılarının da kent merkezindeki yeşil alan ve parklarda vakit geçirdiği gözlendi.
Tedbirler kapsamında dışarı çıkan çocuklar 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.
- Amasya
Amasya’da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı.
Kent merkezindeki meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.
Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine ikazda bulundu,
- Çankırı
Çankırı'da da 14 yaş ve altı çocuklar dışarıya çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.
İl genelindeki parklarda ve sokaklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle birlikte gezerek bisiklet sürdü.
Polis ekipleri de sosyal mesafe ve maske takmaları konularında ailelere uyarılarda bulundu.
,Mustafa Çavuş,Gökhan Gücüklüoğlu,Gazi Nogay,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın
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