Karadeniz'de bayram sonrası sokaklar hareketlendi

Samsunlular, 4 günün ardından işe gitmek, alışveriş ve ihtiyaçları için dışarı çıktı.
Kentin en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı'nda dolaşan vatandaşlar, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve 100. Yıl Bulvarı'nda da araçlar trafikte yoğunluk oluşturdu.
Polis ekipleri, İstiklal ile Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Atakum ilçesindeki sahiller ise yürüyüşe ve banklara oturulmasına izin verilmediği için boş kaldı. Polis ekipleri sahilde devriye gezerek dışarı çıkanları uyarıyor.
- Sinop
Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kentin bazı işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.
Kentte özellikle Sakarya Caddesi üzerinde yoğun bir araç ve yaya trafiği oluşurken, emniyet ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.
Oluşan yoğunluk nedeniyle Sinop Valiliği de bir uyarı yaparak vatandaşlara acil durumlar dışında evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
- Amasya
Amasya'da vatandaşların "Evde kal" çağrısına kısmen uyulduğu gözlendi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle özellikle Şehzadeler Gezi Yolu'nda ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araç ve yaya trafiği arttı.
Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluşturdu. Maske takılması zorunluluğuna karşın bu kurala uymayan bazı kişilerin olduğu gözlendi.
Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyardı.
- Kastamonu
Kastamonu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında bayram dönüşü sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyardı.
- Çorum
Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kentte, havanın da güzel olmasıyla vatandaşlar Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinin artmasına neden oldu.
Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılar yapıyor.
- Tokat
Tokat'ta da bayram sonrası Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısmen yoğunluk oluştu.
- Çankırı
Çankırı'da da Atatürk Bulvarı ile Belediye Meydanı kalabalıklaştı.
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkanların bir kısmı yürüyüş yaptı, bazıları da marketlerde yoğunluk oluşturdu.
,Mustafa Çavuş,Gökhan Gücüklüoğlu,Gazi Nogay,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın
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