Karadeniz'de balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 av sezonunun hayırlı uğurlu ve bereketi olmasını diledi.
Balıkçıların binbir emek ve zahmetle denizlerden sofralara getirdiği balık ve su ürünlerinin insan sağlığı için önemli bir gıda olduğunu vurgulayan Sağlam, yeni av sezonunda bol bol tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.
Samsun'un su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olduğunu, kıta sahanlığının uygunluğu nedeni ile orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz'deki tek il olduğunun altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:
"Baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından da kentimiz önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsi balığının önemli bir kısmı ile çaça balığının tamamı, bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirilmektedir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte 300 ile 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da büyük bir kısmı yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmekte ve bu miktarın önemli bir kısmı çaça avcılığından sağlanmaktadır."
- "Samsun'a yıllık 20 milyon doların üstünde kaynak sağlanıyor"
Balık ve su ürünlerinin kente önemli oranda ekonomik gelir kazandırdığını aktaran Sağlam, şu değerlendirmede bulundu:
"İlimizde bulunan balık unu ve yağı fabrikaları ile işleme tesislerinde işlenen su ürünlerinin tamamı Avrupa Birliği ülkelerinin yanında Uzak Doğu ülkelerinden Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere ihraç edilmekte ve Samsun ekonomisine yıllık 20 milyon doların üstünde önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Yeni sezonda ve ilerleyen dönemde, Bakanlığımızın teşvik ve politikalarıyla daha da yüz güldürücü noktalara varacağını umduğumuz bu rakam ve bilgiler ışığında, başlayacak av sezonunun gerek ülkemiz ve gerekse de Samsun balıkçılığı açısından hayırlara vesile olmasını, bolluğu ve bereketiyle gelmesini diliyorum."
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