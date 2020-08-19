Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışması sürüyor

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük'te, kamp ve karavan alanlarının belirlenmesi için 9 Ağustos'ta başlanan çalışma 21 Ağustos'ta tamamlanacak.
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, AA muhabirine, Türkiye'de kamp ve karavan alanlarının sayısının az olduğunu söyledi.
Karavan turizmi için kamp ve karavan alanlarının olması gerektiğini belirten Özdağ, "Aldığımız bir davet bizim için çok keyifliydi. Bu kadar güzel doğa güzellikleri olan yerler için KUZKA ve BAKKA'nın bize olan teklifi çok iyi geldi. Ekibimizle Çankırı'dan başladık. Sevindik, çünkü ilgi çok fazla. Karadeniz'de alternatif turizmin tüm kolları var. Kültürel güzellikleri de var." dedi.
Karadeniz bölgesinin doğa turizmi için çok zengin bir yer olduğunu vurgulayan Özdağ, şöyle devam etti:
"Oteller olmazsa kitle turizminin olmayacağı gibi karavan turizminde de eğer kamp yerleriniz olmazsa bu turizmi yapamazsınız. Kamp yerlerinin tespit edilmesi bu çalışmamızdan sonra daha çok ivme kazanacak. Biz bilgimizi, olması gerekenleri ve karavanla yaşamı onlara aktarıyoruz. Onlar da kurumsal olarak neler yapabileceklerini çözüyorlar. İkili bir iş birliğimiz var."
BAKKA'da uzman olarak çalışan Irmak Şarkir ise kamp ve karavan turizmi için uygun görülen yerlerin saha tespit çalışmaları yapıldığını anlattı.
Çalışmayla kamp ve karavan turizmi anlamında eksikliklerin giderileceğini ifade eden Şarkir, "Pandemi dönemimde kamp ve karavan turizmi çok ihtiyaç duyulan ve rağbet gören bir turizm çeşidi oldu. Batı Karadeniz Bölgesi de sahip olduğu doğal güzellikler, milli parklar nedeniyle doğa turizmi için bir cazibe merkezi. Kamp ve doğa turizmi için uygun bir alan olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
KUZKA'da uzman olarak çalışan Mehmet Uğur da federasyon üyelerinin kamp alanlarında incelemelerde bulunduklarına işaret ederek şunları kaydetti:
"KUZKA ve BAKKA olarak bizler Batı Karadeniz Bölgesi'nde macera turizminin, bisiklet turizminin, kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi için işbirliği yürütüyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen bu çalışma bölgemizde karavan turizminin canlanmasına katkı sağlayacaktır."
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