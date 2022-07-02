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Son dakika: Karadeniz'de 5 ilde, 125 dereye 'taşkın erken uyarı sistemi' - Güncel haberler

Karadeniz'de 5 ilde, 125 dereye 'taşkın erken uyarı sistemi'

Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sellere karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 5 ilde, 125 dereye taşkın erken uyarı sistemleri kuruldu.

02.07.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Trabzon DSİ 22'nci Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, "Sistemle yukarı havzadaki istasyonumuz aracılığıyla suyun aşağıya 15 dakikaya kadar varacağını söyleyebiliyor, dere kenarında herhangi bir can ve mala zarar gelmemesi için tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz" dedi.

  • Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. 

  • Son 50 yıllık yağış miktarı, Türkiye ortalamasının 2 katının üzerinde 1270 milimetre olarak kayıtlara geçen bölgede sellere karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Giresun'da 49, Rize'de 35, Trabzon'da 34, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplamda 125 dereye taşkın erken uyarı sistemi kuruldu.

  • Devreye alınan, kızıl ötesi görüş kabiliyetli kamerayla donatılan, sahip olduğu ultrasonik sensörün su seviyesinin yükselmesiyle uyarı mesajı gönderdiği sistemle, 15 dakika öncesinden dere ve dere yataklarına müdahale ediliyor, tahliye de dahil tedbirler alınıyor. 

  • Taşkın bölgelerine konuşlandırılan tam donanımlı DSİ'ye ait TIR ile anlık gelişmeler insansız hava araçları (İHA) ve dronelarla anbean takip ediliyor.

     

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