Karadeniz Bölgesi'ndeki kestane ağaçlarının çiçekleri çay olacak - SAMSUN

AA

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Ümit Serdar, AA muhabirine, kestane çiçeklerinden çay üretilmesinin ekonomik getirisinin olduğunu ve insan sağlığı açısından önem taşıdığını söyledi.Kestanenin, bugün olduğu gibi geçmişte de insan hayatını etkileyen en önemli bitki türlerinden olduğuna dikkati çeken Serdar, ''Kestane meyvesi, balı, kerestesi, odunu, poleni, propolisi ve peyzaj alanlarında kullanımı ile çok fonksiyonlu ağaç türlerinden biridir. Kestane, beslenmede temel gıda maddelerinden biri olarak yer almıştır. Kestanenin ekonomik anlamda en önemli ürünü meyvesidir." dedi.- Kestanenin meyvesi, balı ve kerestesinden sonra çiçekleri de değerlendirilecekProf. Dr. Serdar, 2018 yılı verilerine göre dünya kestane üretiminin 2 milyon 269 bin 815 ton olduğuna işaret etti.Çin'in 1 milyon 965 bin 351 ton ile kestane üretiminde birinci sırada yer aldığını vurgulayan Serdar, "Türkiye'de üretim yaklaşık 70 bin tondur. Türkiye kestane üretimi ile Avrupa birincisidir. Bu nedenle hazırladığımız proje ile kestanenin sadece meyvesi, balı ve kerestesinden değil, aynı zamanda çiçeklerini de çay olarak değerlendirmek istiyoruz.'' diye konuştu.Türkiye'de kestane yetiştiriciliğinin Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yapıldığına, Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde de doğal kestane ağaçları bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ümit Serdar, hazırladıkları ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sundukları proje ile çiçeklenmesi sona eren kestane ağaçlarından yere düşen çiçek püsküllerinin toplanıp, çay olarak işlenmesi ve insan sağlığı için kullanılmasını amaçladıklarını dile getirdi.- "DOKAP bölgesinde 600 çiftçinin gelir seviyesi artacak"Prof. Dr. Ümit Serdar, şöyle devam etti:''Burada çalışacak kişiler endüstriyel üretime katkıda bulunacak. Kırsalda yaşayan ailelerin gelir seviyelerine katkı sağlanacak. Kestane çiçeğinin aroması ve biyoaktif özelliği yüksek. Bu nedenle yere dökülen çiçekler kurutularak çay haline getirilecek. Antioksidan özeliği çok fazla olan kestane çiçeğini hem ekonomiye kazandırmak hem de insan sağlığı için kullanmak istiyoruz. Bu kapsamda DOKAP bölgesinde 600 çiftçinin gelir seviyesi artacak. Yılda 10 ton kestane çiçeği ham maddesi ürüne dönüşecek ve katma değer oluşturulacak."- Proje ilk olarak Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinde uygulanacakDOKAP bölgesindeki toplam kestane varlığının yaklaşık 125 bin hektar ile Türkiye kestane varlığının yaklaşık yarısını oluşturduğunu ifade eden Serdar, şunları kaydetti:"Proje süresince her ilden 100 kişilik bir ekiple kestane çiçekleri toplanacak. Proje, öncelikli olarak bu dönem DOKAP bölgesinde kestane ağaçlarının yoğun olduğu Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinde uygulanacak. Çalışma 3 yıl uygulanacak. Daha sonra üreticiler, satış ve pazarlamasını kendileri yapacak.''