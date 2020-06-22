AA

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolu etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.