Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

        Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bazı noktalarında meydana gelen heyelan, ulaşımı aksattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 20:05
        • 1

          Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bazı noktalarında heyelan meydana geldi.

        • 2

          Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişindeki heyelanda, yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        • 3

          Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde ise heyelan sonucu yolda çökme oluştu. Aynı mevkide bulunan dere yola taştı.

        • 4

          Söz konusu bölgelerde ulaşım sağlanamıyor.

        • 5

          Bölgede incelemelerde bulunan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere, iki gündür devam eden sağanağın Ordu'nun 19 ilçesini etkilediğini söyledi. Türkcan, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda da ulaşımın aksadığını anlattı.

        • 6

          Yolun iki noktadan ulaşıma kapatıldığını ifade eden Türkcan, "Çağlayan ve Darıcabaşı dediğimiz alanda tünelin ağzında yol tamamen göçtü, şu anda ulaşım yok. İnşallah yarın havalar açtığı takdirde Karayolları ekipleri, Ulaştırma Bakanlığı hızlı şekilde, bizler de takip ederek vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız" dedi.

        • 7

          Türkcan, Ulubey ilçesinin 41 mahallesinde 300'ün üzerinde noktada irili ufaklı heyelan meydana geldiğini kaydetti.

        • 8
        • 9
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Rekorları altüst etti!
        Rekorları altüst etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet