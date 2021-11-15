Karadağ'da 3 oyuncuya korona engeli!

A Milli Takım’la yarın sahasında karşı karşıya gelecek olan Karadağ’da 3 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıktı ve kadrodan çıkarıldı. Lazio’da forma giyen savunmacı Adam Marusic, Hertha Berlin’de oynayan forvet Stevan Jovetic ve Kairat forması giyen orta saha oyuncusu Nebojsa Kosovic, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle A Milli Takım karşısında sahada olamayacaklar.

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