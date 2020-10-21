Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri Ankara'da

Akarca, Medenica ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.
Burada konuşan Akarca, Karadağ Yüksek Mahkeme üyelerini Yargıtay'da ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sırasında başlayan iş birliğinin, Yargıtay Başkanı olduğu dönemde de devam ettiğini görmenin, kendisi için ayrı bir sevinç olduğunu dile getirdi.
İki ülke yargı organları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı güçlü destekten dolayı Başkan Vesna Medenica'ya teşekkürlerini ileten Mehmet Akarca, Türkiye ile Karadağ arasında tarihten gelen kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin, yargı alanındaki iş birliği bakımından da sağlam bir temel oluşturduğunu anlattı.
Özellikle son beş yılda, her sene yapılan karşılıklı ziyaretlerle bu iş birliğinin daha çok pekiştiğini ifade eden Akarca, şunları söyledi:
"Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile de karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı, uluslararası alanda yardımlaşma ve dayanışma, adli iş birliği gibi birçok alanda son beş yıl içinde gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyeti resmileştirmiş bulunuyoruz. Bu mutabakat zaptı, iki ülkenin yüksek mahkemeleri arasında var olan karşılıklı saygı ve yardımlaşmaya dayalı ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır."
Başkan Akarca, mutabakat zaptı kapsamında, karşılaştırmalı hukukun uygulanması, adalet yönetimine ilişkin karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı, ulusal yargı sistemlerinin incelenmesi, yasal bilgilerin ve hukuki işlemlerin paylaşılması, ortak seminer, sempozyum ve uluslararası konferans düzenlenmesi gibi alanlarda ortak çalışma yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.
Konuk Yüksek Yargı Başkanı Vesna Medenica da mutabakat zaptının, iki ülke arasında uzun süredir yürütülen iş birliğinin somut hale gelmesini sağlayacağını belirterek, Karadağ'da ve Türkiye'deki hukuki reformların, iki ülke vatandaşları için yapıldığını vurguladı.
Medenica, "Bizim en zor zamanımızda, pandemi sırasında Karadağ'a ilk yardım Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teşekkürü buradan iletiyorum. Karadağ halkı, bunu asla unutmayacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından iki ülke yüksek mahkemeleri arasında, çeşitli alanlarda iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı.
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