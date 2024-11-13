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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Karadağ-Türkiye maçının biletleri satışta - Futbol Haberleri

        Karadağ-Türkiye maçının biletleri satışta

        A Milli Takımımızın Karadağ'a konuk olacağı karşılaşmada bilet fiyatları satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:14
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        Milli maçın biletleri satışta!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında milli takımımızın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın bilet fiyatları satışa çıktı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Niksic Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 500 lira olarak belirlendi.

        Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

        Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

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