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Karadağ - Türkiye maçı yazar yorumları

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Karadağı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-offlarda mücadele hakkı elde etti. Spor yazarları, millilerin performansını değerlendirdi

17.11.2021 - 10:07 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Genç bir milli takımımız var; dün yılın en kritik maçına ilk 11’de 25 yaş altı tam sekiz oyuncuyla çıktık. Bu seviyede bir turnuvada, bu seviyede bir milli takımın, bu kadar kritik bir maça böyle genç bir kadroyla çıktığına çok fazla şahit olmazsınız. Kaliteli bir jenerasyona sahibiz, bizi 2024’e ve 2026’ya da bu oyuncu iskeleti taşıyacak büyük ihtimalle. 

  • UĞUR MELEKE: Alman Hoca göreve geldiğinde doğrusu büyük endişeler taşıyordum. Onun CV’sini bu görev için yetersiz buluyordum. Ancak şu anda onun da bir aylık gelişimini-dönüşümünü takdirle izliyorum doğrusu. Ulusal takımları 2-3 idmanla akan oyun konusunda geliştirmek elbette zor. Ama yapılabilecek en kolay iş, hücumda farklı duran top setleri çalışmak. Biz duran toplarda iyi bir milli takımız, Mart’a kadar biraz hazır set geliştirmeliyiz sanki.

  • ERMAN TOROĞLU: Sinirleri geren iki maç Norveç-Hollanda, Türkiye'nin sinirleri gergin, Karadağlı oyuncular daha rahatlar. Yapılacak bir hata çok şeyi götürecek. Milli Takımımız'ın oyuncuları çok koştular, iyi yardımlaştılar, sahaya iyi yayıldılar ama defansta Çağlar ile Merih müthiş oynadılar, özellikle Çağlar. Hücumda zaman zaman etkisiz kaldık. 

  • ERMAN TOROĞLU: İlk başlarda rakibimiz daha etkili pozisyonlara girdi. Biz daha hücum eder gözüktük ama onlar daha tehlikeli yerlerden kalemize geldiler. Ama maç ilerleyip, skoru bulduktan sonra çok rahat oynadık. Bu turnuvaya iyi başlayan Milli Takımımız sonra aldığı sonuçlarla işi zora soktu. Neyse bir müddet daha işi uzattık. Bazıları diyecekler ki "Ne var kardeşim İtalya'yla Portekiz'le aynı pozisyonda oynayacağız" futbol böyle bir oyun.

  • AHMET ÇAKAR: Kazanmak önemliydi ve kazandık. Böyle maçlarda iyi oynamak gerekmiyor. Şartlar ne olursa olsun kazanmak gerekiyor. Üstelik maça mağlup başladık. Orta sahada kaptırdık ve maçın başında golü yedik. İlk yarıda rakip Karadağ'a orta sahada manasız kaptırdığımız toplarla gereksiz pozisyonlar verdik. 

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