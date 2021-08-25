Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde konuk ülkenin aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Miodrag Radulovic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Sarkic (Birmingham City)

DEFANS: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (FK Liepaja), Zarko Tomasevic (FC Astana), Adam Marusic (Lazio), Marko Vesovic (Karabağ FK), Igor Vujacic (FK Partizan), Risto Radunovic (FCSB), Marko Vukcevic (UTA Arad), Esteban Saveljic (Rayo Vallecano), Ilija Martinovic (NK Maribor)

ORTA SAHA: Nikola Vukcevic (Levante), Nebojsa Kosovic (Kairat Almaty), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Aleksandar Scekic (FK Partizan), Sead Haksabanovic (Rubin Kazan), Dusan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmajic (Cadiz CF)

FORVET: Fatos Beciraj (FC Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Stefan Mugosa (Incheon United), Uros Durdevic (Sporting Gijon)