Karadağ'dan ödül kazandı

Alican Yücesoy, Karadağ'da gerçekleşen 33. Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nden 'Küçük Şeyler' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

Tolga Karaçelik, Kanat Doğramacı ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapan Kıvanç Sezer'in yapımcısı olduğu filmde Alican Yücesoy, başrolü Başak Özcan ile paylaştı.

'Onur' ve 'Bahar' çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatan 'Küçük Şeyler', trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çekiyor.

Alican Yücesoy'un ödülünü Kıvanç Sezer aldı.